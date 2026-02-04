Malore mentre è alla guida del trattore muore un uomo

Un uomo di 69 anni di Monte San Biagio è morto ieri mentre era al volante del suo trattore. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto un malore improvviso e non è riuscito a controllare il mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’era più niente da fare. La tragedia si è consumata in aperta campagna, lasciando sconvolta la comunità locale.

Un uomo di 69 anni di Monte San Biagio ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo trattore. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati al 69enne deceduto oggi, mercoledì 4 febbraio, a Pontecorvo, nella provincia di Frosinone.La tragedia si è consumata via Leuciana

