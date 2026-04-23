Arezzo Casa è riconosciuta come una delle realtà più significative nel settore dell’edilizia residenziale pubblica in Toscana. La sua presenza sul territorio si distingue per il numero di alloggi realizzati e per l’impegno nel migliorare le condizioni abitative. La società si colloca tra le aziende di riferimento nel panorama regionale, contribuendo alla crescita dell’offerta di case popolari nella provincia.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Arezzo Casa è tra le realtà maggiormente virtuose della Toscana nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica. Ad averlo evidenziato è il quattordicesimo rapporto annuale sulla condizione abitativa dal titolo “A bitare in Toscana ” che, stilato dall’Osservatorio Sociale Regionale con la Regione Toscana e l’ANCI Toscana sui dati del 2024, comprende una parte specifica dedicata alle case popolari con una comparazione tra gli enti di gestione presenti nelle varie province. In uno scenario di generale difficoltà, Arezzo Casa si colloca ai vertici di numerose classifiche in termini di percentuale del patrimonio assegnato, di investimenti nelle risulte, di nuove costruzioni o di manutenzioni effettuate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo Casa è tra le realtà abitative più virtuose della Toscana

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