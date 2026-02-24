Rincari 2025 la Toscana si spacca | Siena seconda città più cara d’Italia Pisa tra le più virtuose

L’aumento del costo della vita nel 2025 ha portato Siena al secondo posto tra le città più care d’Italia, mentre Pisa si distingue come una delle aree più virtuose. La causa principale risiede negli aumenti dei prezzi dei beni di consumo e delle tariffe abitative, che colpiscono duramente le famiglie. La differenza tra le città toscane si riflette nelle spese quotidiane e nei bilanci familiari. La mappa regionale mostra un quadro molto variegato e in evoluzione.

FIREZE – La mappa dell’aumento del costo della vita delinea un quadro fortemente dicotomico per il territorio toscano. In base alla recente indagine elaborata dall’ Unione Nazionale Consumatori, fondata sui dati Istat relativi all’inflazione media del 2024, la Toscana colloca ben tre capoluoghi nella parte più alta della graduatoria nazionale per gli aggravi economici a carico delle famiglie nel 2025, pur registrando al contempo un’importante eccezione in positivo. Il dato statisticamente più rilevante a livello regionale è rappresentato da Siena, che si posiziona al secondo posto assoluto in Italia per l’aumento del costo della vita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Rincari 2025: Benevento tra le città più virtuose d’ItaliaNel 2025, Benevento si distingue come una delle città italiane più virtuose in termini di aumento del costo della vita. Inflazione, in Toscana a dicembre è sopra la media nazionale: +1,4%. Siena tra le città più care d’ItaliaA dicembre 2025, l’inflazione in Toscana si attesta al +1,4%, superiore alla media nazionale. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Rc Auto, prezzi in salita: ecco le Province dove l'assicurazione è più cara. Classifica; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento. Rc auto in Toscana: premi alti rispetto al resto d’Italia, ma gli aumenti frenano. La mappa dei rincariFirenze, 23 gennaio 2026 – Premio medio più alto della media nazionale, ma che aumenta a ritmo più basso. E’ questo il quadro dell’Rc auto in Toscana quale emerge dall’analisi del comparatore ... lanazione.it Il rincaro della Tari frena le impreseConfcommercio Pistoia lancia un allarme sul rincaro della quota fissa Tari nel comune di Pistoia in relazione al 2025. Secondo l’associazione gli aumenti superano la soglia del 25% e colpiscono ... lanazione.it Rincari record anche in Toscana: ecco perché il prezzo del pane continua a salire e cosa sta accadendo nella filiera, dalla produzione alla grande distribuzione - facebook.com facebook