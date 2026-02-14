Bilancio a rischio e Giunta in frantumi | l' affondo del Pd contro la maggioranza

Il Partito Democratico di Brindisi denuncia che il bilancio comunale è in pericolo e la Giunta si sta sgretolando, a causa di tensioni tra le forze di maggioranza. Il gruppo politico accusa il centrodestra di aver messo in crisi le finanze del Comune e di aver complicato la governabilità, con continui scontri e manovre politiche rischiose. La situazione si aggrava, mentre il rischio di una crisi amministrativa si fa sempre più concreto.

Riceviamo a pubblichiamo un intervento del Partito Democratico, circolo di Brindisi sulla crisi di maggioranza che sta attraversando Palazzo di città La decenza istituzionale è stata definitivamente calpestata da un centrodestra cinico e affamato di potere che sta tenendo in ostaggio l'intera città di Brindisi senza mostrare il minimo interesse per le reali urgenze dei cittadini. L'incredibile e spregiudicata decisione di Fratelli d'Italia di disconoscere pubblicamente la vice sindaca Giuliana Tedesco e l'assessore Antonino Pisanelli smaschera la vera natura di questa maggioranza e certifica il totale collasso del governo cittadino.🔗 Leggi su Brindisireport.it Il Pd contro la maggioranza comunale: "Manca il revisore dei conti, salta la prima seduta del consiglio sul bilancio" Il consigliere comunale ha annunciato il rinvio della prima seduta dedicata all’approvazione del bilancio, a causa dell’assenza dei revisori dei conti. L’affondo del Pd dopo il voto sul bilancio Dopo il voto sul bilancio a Sansepolcro, il focus del dibattito si sposta sulla posizione di Fratelli d’Italia, che ha espresso un voto favorevole al documento. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Energy Release 2.0, benefici in bilancio nel 2025; La legge di Bilancio 2026 per i Consulenti del lavoro e il supporto dell'AI; Bilancio di previsione 2026/2028, 10 punti importanti!; Atessa esclusa dai comuni montani? 'A rischio bilancio, servizi e qualità della vita'. Terzo Settore: Il Parlamento cancelli l'articolo 108 della legge di bilancio! A rischio il no profitL’obbligo della partita IVA per le associazioni mette a rischio la tenuta delle realtà del mondo del volontariato e del no profit, già colpito duramente durante la pandemia Aumentano le adesioni alla ... disabili.com Amt, faro della Procura sul bilancio 2024. Salis: La crisi mette a rischio altri serviziGenova – Anche il bilancio 2024 di Amt andrà sotto le lenti della magistratura. Mentre la sindaca Silvia Salis lancia l’allarme sugli effetti che la crisi dell’azienda potrà avere sull’erogazione dei ... ilsecoloxix.it Il bilancio della legge scattata a dicembre che equipara il rischio social a quello di alcol o fumo con l’obiettivo di arginare adescamenti e depressione facebook #Atessa esclusa dai comuni montani 'A rischio bilancio, servizi e qualità della vita' #montagna #abruzzo #cronaca x.com