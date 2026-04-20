Agrigento conquista Roma | La Mendola vola al Consiglio Nazionale Cimino torna alla guida dell' Ordine

A Agrigento, Rino La Mendola è stato eletto al Consiglio nazionale degli architetti per il mandato 2026-2031, diventando il primo rappresentante della città in questa posizione. Contestualmente, Cimino è stato riconfermato alla guida dell’Ordine degli architetti. La Mendola ha ottenuto la maggioranza dei voti tra gli eletti, mentre la nomina di Cimino rappresenta una riconferma della sua posizione.

Rino La Mendola segna un traguardo storico risultando il primo degli eletti al Consiglio nazionale degli architetti (Cna) per il mandato 2026-2031. A causa dell'incompatibilità dei ruoli, ha ufficializzato le dimissioni dalla presidenza provinciale, passando il testimone ad Alfonso Cimino, che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Green Game, l'istituto Michele Maria Milano conquista la finale nazionale e vola a RomaNel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Reggio Calabria hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni... Cristina Betta è la prima donna alla guida dell’ordine dei commercialistiSi è insediato il nuovo Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza.