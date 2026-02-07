Sassuolo Inter incrocio pericoloso con Chiffi | l’arbitro delle polemiche torna ad arbitrare i nerazzurri

Chiffi torna a dirigere una partita dell’Inter, questa volta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L’arbitro è già stato al centro di polemiche in passato e questa volta la sfida si preannuncia tesa. I precedenti tra Chiffi e i nerazzurri non sono molti, ma sono comunque stati caratterizzati da decisioni discusse. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre, con l’arbitro che dovrà mantenere la calma e gestire bene la gara.

Inter News 24 Sassuolo Inter, Chiffi arbitrerà la delicata sfida del Mapei Stadium: ecco i precedenti con la squadra nerazzurra. Sarà Daniele Chiffi a dirigere la delicata trasferta dell’Inter di Cristian Chivu contro il Sassuolo. La sfida, in programma domani alle ore 18, vedrà il fischietto veneto supportato dagli assistenti Vecchi e Ceccon, con Camplone e Aureliano in sala VAR. Per i nerazzurri si tratta del ventesimo incrocio assoluto con Chiffi, ma il ricordo più recente di questa stagione non è affatto benevolo. L’unico precedente stagionale risale infatti alla semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riad: in quell’occasione la squadra di Chivu fu eliminata dal Bologna dopo la lotteria dei calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

