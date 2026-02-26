Inter Genoa a dirigere i nerazzurri torna Fabbri | l’ultimo precedente in quel tanto discusso match contro la Roma…
Domani si gioca Inter Genoa, con Fabbri come arbitro della partita. L'ultimo incontro tra le due squadre diretto da lui si era concluso con alcune decisioni che avevano fatto discutere. I tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione questa designazione, considerando l'importanza di ogni dettaglio in una sfida così attesa. La gara si preannuncia ricca di tensione e di momenti decisivi.
Udinese Inter, arbitra Di Bello: l’ultimo precedente il 4-0 al Como, unico stagionale. Tutti i numeri dei nerazzurri con la sua direzione garadi Paolo MoramarcoUdinese Inter, arbitra Di Bello: un solo precedente stagione con i nerazzurri nel 4-0 contro il Como.
Norton Cuffy Inter: il Genoa chiede tanto, ma così i nerazzurri proveranno ad abbassare il prezzodi Redazione Inter News 24Norton Cuffy Inter: la società rossoblù chiede tanto per la cessione dell’inglese, ma il club meneghino proverà in questo...
Temi più discussi: Sozza per Roma-Juve: gli arbitri della 27^ di A; Serie A, arbitri 27esima giornata: Inter-Genoa affidata a Fabbri. In sala VAR ci saranno Maggioni e Guida; Calvarese: La Penna non era adatto a dirigere una partita come Inter-Juventus; Serie A, designazioni arbitrali 26ª giornata: Doveri dirige Juve-Como, Manganiello per Lecce-Inter.
Dove vedere Inter vs Genoa in TV e streamingInter vs Genoa saranno tra i protagonisti della 27° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it
