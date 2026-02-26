Inter Genoa a dirigere i nerazzurri torna Fabbri | l’ultimo precedente in quel tanto discusso match contro la Roma…

Domani si gioca Inter Genoa, con Fabbri come arbitro della partita. L'ultimo incontro tra le due squadre diretto da lui si era concluso con alcune decisioni che avevano fatto discutere. I tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione questa designazione, considerando l'importanza di ogni dettaglio in una sfida così attesa. La gara si preannuncia ricca di tensione e di momenti decisivi.

Mercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Ultime Calciomercato Inter, l’eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. La strategia Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

Udinese Inter, arbitra Di Bello: l’ultimo precedente il 4-0 al Como, unico stagionale. Tutti i numeri dei nerazzurri con la sua direzione garadi Paolo MoramarcoUdinese Inter, arbitra Di Bello: un solo precedente stagione con i nerazzurri nel 4-0 contro il Como.

Norton Cuffy Inter: il Genoa chiede tanto, ma così i nerazzurri proveranno ad abbassare il prezzodi Redazione Inter News 24Norton Cuffy Inter: la società rossoblù chiede tanto per la cessione dell’inglese, ma il club meneghino proverà in questo...

Dove vedere Inter vs Genoa in TV e streamingInter vs Genoa saranno tra i protagonisti della 27° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it

