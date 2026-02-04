Arbitro Sassuolo Inter | designato il fischietto del match

Questa mattina la Lega Serie A ha annunciato l’arbitro che dirigerà la partita tra Sassuolo e Inter di domenica. Si tratta di un fischietto noto nel massimo campionato, chiamato a gestire una gara importante per entrambe le squadre. Il direttore di gara sarà presente al Mapei Stadium per garantire il rispetto delle regole e mantenere il ritmo del match.

Inter News 24 Arbitro Sassuolo Inter: è stata resa nota la designazione in vista della 24esima giornata di Serie A. Tocca a Daniele Chiffi. In vista della delicata trasferta del Mapei Stadium, l'AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida tra Sassuolo e Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A. Con i nerazzurri saldi a 55 punti, il match di domenica 8 febbraio alle ore 18:00 rappresenta uno snodo cruciale, specialmente dopo la decisione del Viminale di vietare la trasferta ai tifosi interisti residenti in Lombardia.

