Arbitro Inter Torino | designato il fischietto del match

L’arbitro che dirigerà la partita tra Inter e Torino si è fatto conoscere per le sue decisioni nelle ultime uscite. È stato scelto per arbitrare il quarto di finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera. La sua nomina ha suscitato alcune discussioni tra i tifosi delle due squadre, che aspettano di vedere come gestirà il match.

di Alberto Petrosilli Arbitro Inter Torino: è stato designato il direttore di gara del quarto di finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera. L'Inter si proietta verso un appuntamento storico e decisivo per la propria stagione. Con l'ufficializzazione della designazione arbitrale, prende forma la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino. Una gara che, a causa dell'indisponibilità di San Siro per i preparativi delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, si giocherà in una cornice inedita. Arbitro Inter Torino: Marchetti dirige il quarto di Coppa Italia in trasferta forzata. Coppa Italia: designati gli arbitri per i quarti di finaleCoppa Italia, i quarti iniziano mercoledì e giovedì: Marchetti dirige Inter-Torino, Fabbri arbitra Atalanta-Juventus ... Designati gli arbitri dei quarti di Coppa ItaliaSono stati designati i due arbitri delle partite riguardanti i quarti di finale della Coppa Italia. Matteo Marchetti di Roma arbitrerà Inter-Torino, match in programma ... VERGOGNA ALLO ZINI Dal settore degli interisti viene lanciato un petardo verso #Audero: l'oggetto esplode a una manciata di centimetri dal portiere della #Cremonese, crollato a terra stordito... Arbitro, giocatori dell' #Inter e non solo sono corsi da A Inter - Catanzaro 1-0, l'arbitro Giunti saluta Franzon prima del fischio d'inizio

