Arbitro Milan Como ecco chi dirigerà il recupero della 24^ giornata | la designazione completa

Maurizio Mariani sarà l’arbitro del recupero tra Milan e Como, perché la designazione ufficiale dell’AIA è arrivata in mattinata. La partita, che era stata rimandata a causa di impegni internazionali, si giocherà mercoledì sera alle 20:45 al San Siro. Mariani ha già diretto diverse sfide di alta intensità in passato, e questa volta sarà chiamato a gestire un match decisivo per la corsa europea delle due squadre.

