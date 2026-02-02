Luca Tosini, il giovane attaccante classe 2006, si gode il suo primo gol da protagonista. Dopo un inizio di stagione positivo, il giocatore si sente felice e fiducioso. “Non potrei essere più contento, rientro felice”, dice con un sorriso, mentre si prepara a continuare a dare il massimo in campo.

È partito alla grande, Luca Tosini, classe 2006: ha conquistato, da subito, la fiducia di mister Bellazzini e ha indossato con continuità la maglia titolare. Poi il suo percorso è stato condizionato da qualche infortunio di troppo e di spazio ne ha trovato poco poco. L’arrivo di Bello un ostacolo in più. Mister Voria, ieri, ha deciso di gettarlo nella mischia, nella partita più complicata che ci poteva essere e il giovane bianconero non ha tradito le sue aspettative: ha sfornato una prova tutta polmoni e grinta, coronata dalla prima rete da con la casacca della Robu. Una rete preziosa, da tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste/Luca Tosini. La soddisfazione dell’uomo copertina autore del gol: "Non potrei essere più contento, che rientro felice»

Approfondimenti su Luca Tosini

Le interviste Calabro commenta le sfide della settimana, che hanno richiesto molte modifiche alla formazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Luca Tosini

Argomenti discussi: Tosini: Contento per il gol in un campo difficile. Voria ha portato entusiasmo.

Ultimissime. Luca Tosini: stop. Il centrocampista deve dare forfaitAnche Luca Tosini, infortunatosi alla spalla durante l’allenamento di martedì pomeriggio, non prenderà parte al derby di domenica. Il centrocampista,... Anche Luca Tosini, infortunatosi alla spalla ... lanazione.it

In gol, è andato Luca Tosini, che ha sfruttato al meglio un cross di Ciofi ed ha regalato così i tre punti alla squadra... - facebook.com facebook