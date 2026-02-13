Arbeloa | Nessuno più di me è desideroso di vedere Carvajal al suo meglio

Alvaro Arbeloa ha dichiarato di essere più motivato di chiunque altro a vedere Dani Carvajal al massimo delle sue potenzialità, soprattutto ora che il difensore sta affrontando alcune difficoltà in campo. Arbeloa, ex compagno di squadra di Carvajal, ha aggiunto che il suo obiettivo è sostenere il collega per recuperare fiducia e forma, anche in vista delle prossime partite decisive.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Alvaro Arbeloa afferma di essere determinato a rivedere Dani Carvajal al suo meglio, tra le speculazioni sul futuro del sostenitore del Real Madrid. Carvajal ha collezionato solo 10 presenze con il Real in questa stagione in tutte le competizioni, facendo solo quattro presenze da titolare. Il 34enne ha giocato 470 minuti in questa stagione e Arbeloa ha scelto il giovane David Jimenez davanti a Carvajal per la vittoria della Liga della scorsa settimana contro il Valencia. I rapporti all’inizio di questa settimana suggerivano che Carvajal fosse scontento al Madrid, con voci che suggerivano anche che lascerà il club alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

