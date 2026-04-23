Arabia Saudita adesso è ufficiale! Georgios Donis nuovo commissario tecnico | contratto fino al 2027

È arrivata l’ufficialità: il tecnico greco ha firmato un contratto con la federazione saudita che lo lega alla nazionale fino al 2027. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi e segna l’inizio di una nuova fase per la selezione nazionale. Donis prende il posto lasciato vacante e si prepara a guidare la squadra nelle prossime competizioni ufficiali. La firma del contratto rappresenta un passo importante per il progetto sportivo nazionale.

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