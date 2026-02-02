Vecino al Celta Vigo | ufficiale contratto fino al 2027

Matías Vecino è ufficialmente un nuovo giocatore del Celta Vigo. Dopo aver lasciato la Lazio, il centrocampista uruguaiano ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra spagnola fino a giugno 2027. Vecino, classe 1991, si trasferisce in Spagna con l’obiettivo di rilanciare la sua carriera.

Matías Vecino è ufficialmente un nuovo giocatore del Celta Vigo. Dopo l’addio alla Lazio, il classe 1991 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Operazione mirata: Vecino porta in dote fisicità, letture e leadership. Può agire da mezzala o da mediano davanti alla difesa, caratteristiche che lo rendono una risorsa immediata per il centrocampo affidato a Claudio Giráldez. Inserimento pronto, impatto atteso subito. L'articolo proviene da serieAgoal.it. 🔗 Leggi su Como1907news.com

La Roma ha ufficialmente venduto Matias Vecino al Celta Vigo.

