Irpinia verso il futuro | innovazione alta formazione e nuovi scenari per lo sviluppo

L'Irpinia si prepara a guardare avanti con due eventi che coinvolgono rispettivamente Avellino e Grottaminarda. In questi incontri si discutono progetti di innovazione e programmi di alta formazione, puntando a rafforzare le opportunità di crescita nei territori. Due appuntamenti distinti, ma uniti dall’obiettivo di valorizzare le risorse locali attraverso iniziative di sviluppo e formazione.

Due giornate tra Avellino e Grottaminarda per raccontare una provincia che cresce puntando su sanità d'eccellenza, università e nuove opportunità formative con l'Its Academy AvellinoGrottaminarda — Due appuntamenti, due territori, un filo comune: l'alta formazione come leva di sviluppo per l'Irpinia. Il consigliere regionale Maurizio Petracca ha partecipato giovedì a entrambi gli eventi, tracciando un quadro delle iniziative in corso nell'area interna campana. Nel suggestivo contesto del Carcere Borbonico di Avellino si è tenuto un incontro pubblico promosso dalla Clinica Montevergine in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Terni, nuovi alloggi per gli studenti universitari: "Crediamo fortemente nello sviluppo e nell'alta formazione"Una presa d'atto ed una contestuale approvazione dello schema di patto di collaborazione tra il Comune di Terni e l'ente del terzo settore... Dal turismo delle radici: il futuro delle aree interne«Accendere i riflettori sull'Irpinia, una realtà che ha grandi potenzialità ma che rischia di restare all'ombra di città come Napoli e Salerno». Questo il senso del progetto Turismo delle Radici, ... ilmattino.it