Il governo ungherese, guidato da Peter Magyar, ha annunciato l'intenzione di aprire gli archivi dei servizi segreti risalenti all'epoca comunista. La decisione riguarda i documenti custoditi e la loro accessibilità al pubblico e alle autorità. La misura fa parte di una serie di iniziative del nuovo esecutivo, che mira a rendere disponibili i materiali storici di quel periodo. La questione coinvolge anche aspetti legati alla trasparenza e alla memoria storica del paese.

Il nuovo governo ungherese guidato da Peter Magyar aprirà gli archivi dei servizi segreti dell'era comunista. Ad annunciarlo è stato il futuro capo della cancelleria del premier, Balint Ruff, che ha definito l'operazione il "compito numero uno". L'obiettivo, spiegato in una intervista alla testata Valasz, è quello di garantire agli storici un accesso libero agli archivi senza pressioni politiche. "È un lavoro che spetta agli studiosi, ma il governo deve creare le condizioni perché la ricerca sia indipendente", ha aggiunto. Differentemente da altri paesi, come Polonia e Repubblica Ceca, l'Ungheria non hai mai pubblicato la lista dei collaboratori dei servizi segreti comunisti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Apriremo archivi dell'era comunista". In Ungheria, la nuova mossa di Magyar

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