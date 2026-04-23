Apre a Palaia ' I Fiori di Viola'

A Palaia ha aperto un nuovo negozio nel centro storico, chiamato 'I Fiori di Viola'. La gestione è affidata a Violeta Quadri. Il negozio propone fiori e oggettistica, contribuendo ad arricchire l’offerta commerciale della zona. La sua apertura è stata annunciata recentemente e si inserisce tra le attività presenti nel cuore del paese. La presenza di questo negozio si aggiunge alle altre attività commerciali del centro storico.