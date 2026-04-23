Apre a Palaia ' I Fiori di Viola'
A Palaia ha aperto un nuovo negozio nel centro storico, chiamato 'I Fiori di Viola'. La gestione è affidata a Violeta Quadri. Il negozio propone fiori e oggettistica, contribuendo ad arricchire l’offerta commerciale della zona. La sua apertura è stata annunciata recentemente e si inserisce tra le attività presenti nel cuore del paese. La presenza di questo negozio si aggiunge alle altre attività commerciali del centro storico.
Palaia accoglie una nuova attività che arricchisce il tessuto commerciale e valorizza il centro storico: ha aperto 'I Fiori di Viola', negozio di fiori e oggettistica curato da Violeta Quadri.Un progetto che unisce passione, creatività e attenzione al dettaglio, portando nel cuore del borgo uno.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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