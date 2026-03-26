Domani, venerdì 27 marzo, riapre il campo di tulipani di Cameri, situato nel Parco del Ticino. Il sito, dedicato all’autoraccolta, ospita 110.000 tulipani suddivisi in 20 varietà diverse. L’area permette ai visitatori di raccogliere i fiori e di ammirare un’ampia varietà di colori.

Dal 27 marzo il campo Tulipasì sarà aperto tutti i giorni. Novità di quest'anno: il campo diventa interattivo Riapre domani, venerdì 27 marzo, "Tulipasì", il campo di autoraccolta di tulipani del novarese. Situato all'interno del Parco del Ticino a Cameri, il campo ospita 110mila tulipani di 20 varietà diverse, e offre ai visitatori uno spettacolo di colori incredibile. Un piccolo angolo di Olanda in provincia di Novara, dove novaresi e turisti possono scattare foto da sogno e portarsi a casa fiori e bulbi. Anche quest'anno, inoltre, per andare incontro alle esigenze dei visitatori ed evitare le lunghissime code che si sono registrate in passato, Fiorelilla, l'azienda agricola che ospita il campo di tulipani, ha organizzato l'accesso al campo con prenotazione del giorno e della fascia oraria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Apre il campo di tulipani di Cameri: al via la raccolta dei fiori

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