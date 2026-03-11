Come è stato possibile che l’Italia del baseball abbia vinto contro gli Stati Uniti ai Mondiali

Durante il Mondiale di baseball a Houston, l’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti con un punteggio di 8-6, regalando una vittoria storica al torneo World Baseball Classic 2026. La partita ha visto l’Italia affrontare una squadra composta da numerosi giocatori provenienti dalla Major League Baseball. La vittoria ha rappresentato un risultato inaspettato per molti osservatori.

A Houston l'Italia batte 8-6 gli USA regalandosi una vittoria storica al World Baseball Classic 2026 e piegando una squadra piena di stelle MLB. Decisivi Lorenzen sul monte e i fuoricampo di Teel, Antonacci e Caglianone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Ai Mondiali di baseball l’Italia ha battuto gli Stati UnitiNella notte italiana tra martedì e mercoledì l’Italia ha battuto 8-6 gli Stati Uniti al World Baseball Classic, i Mondiali di baseball: è la vittoria...

Leggi anche: Notte leggendaria per l’Italia del baseball: battuti gli Stati Uniti al Classic

Erik Shoji: Titles, Challenges & Life as a Libero ! Tie-Break ! Volleyball Podcast

Contenuti utili per approfondire Come è stato possibile che l'Italia del...

Temi più discussi: Bonus elettrodomestici; Open the Whistle, raggiunti oltre 18mila soggetti a livello nazionale e internazionale; Tumore al seno HR+/HER2- iniziale, via libera Aifa a ribociclib adiuvante. Rischio di recidiva ridotto del 28%; L’impennata della domanda europea di armi trascina l’incremento dei trasferimenti globali.

Un futuro sostenibile per la sanità italiana ed europea ? È possibile, ma servono riforme e integrazione. Il meeting di Motore sanitàPrevenzione per la sostenibilità, investimenti in ricerca, integrazione e sviluppo dell’assistenza territoriale, sullo sfondo di un’Europa che avanza e delle innovazioni che invadono il mercato. quotidianosanita.it

Trump nominerà il genero inviato per la pace. Tajani: «Italia membro permanente? Non è possibile»Noi partecipiamo al Board of Peace come osservatori e mi pare che oggi siano emerse una serie di proposte concrete. Non è certamente un business board, ci sono delle proposte politiche per ... ilsole24ore.com

L’America siamo noi! L’Italia del baseball fa la storia e batte gli Usa a casa loro L’inimmaginabile è successo. L’Italia ha battuto gli Stati Uniti. L’Italia del baseball ha stupito il mondo intero. Gli Azzurri di Francisco Cervelli hanno vinto una partita pazze - facebook.com facebook

L'Italia del baseball Pochi giorni dopo la storica vittoria dell'Italrugby nel Sei Nazioni contro l'Inghilterra, lo sport italiano fa registrare un altro storico successo: a Houston, nel terzo impegno del World Baseball Classic, al Nazio x.com