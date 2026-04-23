Approvato il progetto di ripristino della pineta disboscata abusivamente | il Comune chiederà un risarcimento

Il Comune ha approvato un progetto di ripristino per una pineta di circa sei ettari, disboscata illegalmente nel 2023. La decisione è stata presa durante la riunione di martedì dalla Giunta comunale, che ha approvato un intervento del valore di 52 mila euro. Contestualmente, l’amministrazione comunicherà la volontà di chiedere un risarcimento per i danni subiti dall’area.

Può partire la rinascita per il tratto di pineta che fu disboscato brutalmente nel 2023. Nella seduta di martedì, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, del valore di 52mila euro, di ripristino naturalistico dell’area di circa 6.000 metri quadri all’interno della pineta tra Marina.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ripristino delle spiagge. Approvato il progetto da più di 117mila euroMONTE ARGENTARIO Approvato il progetto per il ripristino delle spiagge, ci saranno interventi su sei litorali. Il Comune di Napoli ha approvato il progetto di riqualificazione di Largo MaradonaArriva una svolta per le sorti di Largo Maradona e ad annunciarla ci ha pensato direttamente il Comune di Napoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Visso, approvato il progetto di fattibilità per il miglioramento sismico di Palazzo Varano -; Approvato il progetto di illuminazione di via Cinnirella e di via Pio La Torre; Palazzo Libertà: approvato il progetto esecutivo della ex casa del custode; Approvato il progetto esecutivo per la manutenzione del verde pubblico 2026-2027. Pineta tra Marina Romea e Casalborsetti: approvato il piano di ripristino da 52mila euroNella seduta di martedì 21 aprile la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, del valore di 52mila euro, di ripristino naturalistico dell’area di circa 6.000 metri quadri all’interno della ... ravenna24ore.it Nuova Piazza Marvelli a Rimini: approvato il progetto da oltre 7 milioni di euroPrende forma il disegno della nuova piazza Marvelli, l’importante intervento di riqualificazione urbana integrato nel Parco del Mare di Rimini, che si ... chiamamicitta.it Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Testo Unico da 368 articoli che riordina adempimenti, ISA, controlli e accertamento nella riforma fiscale. - facebook.com facebook Approvato il bilancio consuntivo della Cassa Geometri. x.com