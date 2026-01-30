il comune di napoli ha approvato il progetto di riqualificazione di largo maradona

Il Comune di Napoli ha dato il via libera al progetto di riqualificazione di Largo Maradona. La decisione arriva dopo mesi di attese e atti ufficiali. Ora i lavori potrebbero partire a breve, per rendere più vivibile e sicuro uno degli spazi più frequentati della città. La notizia è stata comunicata direttamente dal Comune, che punta a rinnovare l’area e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Arriva una svolta per le sorti di Largo Maradona e ad annunciarla ci ha pensato direttamente il Comune di Napoli. Largo Maradona, pronto il progetto di riqualificazione. Si legge sul profilo ufficiale del Comune di Napoli: Largo Maradona, approvato il progetto in Giunta: lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa un’area pubblica attrezzata. “La Giunta comunale di Napoli, su proposta della Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica Laura Lieto, ha approvato il progetto per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere ad uso pubblico. L’intervento interesserà l’area scoperta di circa 197 mq situata all’angolo tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, nota appunto come ‘Largo Maradona’ per la presenza del celebre murale dedicato al campione argentino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

