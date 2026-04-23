Apple patch urgente | ecco come proteggere le notifiche eliminate

Apple ha rilasciato un aggiornamento urgente, iOS 26.4.2, che corregge una vulnerabilità critica presente su iPhone e iPad. La società ha comunicato che la patch mira a risolvere un problema di sicurezza che potrebbe mettere a rischio le notifiche eliminate. L'aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti e si consiglia di installarlo quanto prima per garantire la protezione dei dispositivi.

? Cosa sapere Apple rilascia oggi patch iOS 26.4.2 per correggere una vulnerabilità critica su iPhone e iPad.. Il bug permetteva il recupero di notifiche eliminate dai database del sistema operativo.. Apple ha rilasciato oggi, giovedì 23 aprile 2026, le versioni iOS 26.4.2 e iPadOS per correggere una vulnerabilità critica che metteva a rischio la riservatezza delle comunicazioni su iPhone e iPad. Il nuovo aggiornamento, classificabile come patch di terzo livello, interviene con urgenza per risolvere un bug imprevisto nel sistema operativo. La falla tecnica permetteva infatti di recuperare le notifiche push che l’utente aveva precedentemente deciso di eliminare dal dispositivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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