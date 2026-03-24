Marathon Bungie ha pubblicato la patch 1.05.1 ecco le principali novità

Bungie ha rilasciato la patch 1.0.5.1 per Marathon, con aggiornamenti che vanno a correggere diverse problematiche e migliorare le funzionalità del gioco. La nuova versione include modifiche sia dal punto di vista tecnico che pratico, con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza complessiva degli utenti. La patch è ora disponibile per tutti i giocatori.

Bungie ha reso disponibile la nuova patch 1.0.5.1 per Marathon, introducendo correzioni e aggiornamenti significativi per migliorare l’esperienza di gioco, sia dal punto di vista tecnico che funzionale. L’aggiornamento si concentra su vari aspetti del gameplay, sull’economia degli oggetti, sull’interfaccia e sulla stabilità generale, rendendo il gioco più equilibrato e fruibile per tutti i giocatori. Uno dei principali cambiamenti riguarda l’economia degli oggetti. Ora gli stili delle Cryo Archive shell non ancora posseduti sono visibili nel menu di personalizzazione, così come già avviene nel Codex. Questo permette ai giocatori di pianificare meglio la raccolta e la gestione delle proprie risorse cosmetiche, migliorando l’esperienza di personalizzazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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