Siri potenziata da Google Gemini | Apple conferma il debutto nel 2026 ma la data resta incerta e lo sviluppo complesso

Apple ha annunciato ufficialmente che lancerà la nuova versione di Siri nel 2026, ma ancora non ha fissato una data precisa. La causa di questa incertezza deriva dai problemi tecnici legati alla collaborazione con Google Gemini, la nuova tecnologia che dovrebbe potenziare l’assistente vocale. Cupertino sta lavorando intensamente per integrare questa innovazione, ma i tempi potrebbero allungarsi. Le fonti vicine allo sviluppo parlano di difficoltà nella fase di test e di possibili ritardi nelle fasi finali del progetto.

Apple conferma l’arrivo della nuova Siri nel 2026, ma le tempistiche restano incerte. Cupertino, 15 febbraio 2026 – Apple ha ufficialmente confermato che la prossima versione del suo assistente vocale Siri sarà disponibile nel corso del 2026, in risposta alle crescenti speculazioni sui possibili ritardi nello sviluppo. La conferma arriva in un momento cruciale per l’azienda, che sta integrando modelli di intelligenza artificiale di Google Gemini per migliorare le capacità di Siri, e si trova ora a gestire le aspettative di utenti e analisti. La conferma e le ombre sui tempi di rilascio. Le voci di un possibile slittamento, inizialmente riportate da Bloomberg, avevano sollevato dubbi sulla tempistica del rilascio, in particolare riguardo alla sua inclusione con iOS 26.🔗 Leggi su Ameve.eu

Apple e Google annunciano una collaborazione strategica per integrare i modelli di intelligenza artificiale Gemini di Google in Siri.

Apple ha deciso di collaborare con Google Gemini per migliorare le capacità di intelligenza artificiale di Siri e della futura Apple Intelligence.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.