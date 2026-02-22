Piombino | Governo punta a proroga Toscana chiede 2022 compensi

Il governo ha deciso di proporre una proroga per il rigassificatore di Piombino, a causa delle esigenze energetiche nazionali. La Toscana chiede invece compensazioni economiche per il territorio, che ha già subito impatti ambientali significativi. La discussione riguarda ora i tempi e le modalità di intervento, mentre le parti coinvolte continuano a confrontarsi. La questione rimane aperta e suscita molte opinioni tra cittadini e istituzioni.

Il futuro del rigassificatore di Piombino resta al centro del dibattito politico ed ambientale. Il ministro dell’Ambiente ha espresso la volontà di prorogare la presenza della nave, mentre il governatore della Toscana sollecita interventi compensativi per il territorio, rendendo la situazione complessa e aperta a ulteriori sviluppi. Rigassificatore di Piombino: Il Governo alza la posta, la Toscana chiede garanzie. La questione del rigassificatore di Piombino si è riaccesa, riportando al centro del dibattito la complessa relazione tra necessità energetiche nazionali e tutela del territorio. Il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha espresso con chiarezza l’intenzione di prorogare la presenza della nave rigassificatrice nel porto toscano, sottolineando l’assenza di alternative immediate e praticabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu Piombino, Giani alza il muro sulla proroga: “Prima il governo rispetti i patti del 2022”Il futuro della Golar Tundra a Piombino si fa oggetto di confronto politico, con Giani che invita il governo a rispettare gli accordi del 2022 prima di considerare eventuali proroghe. Piombino: “guerra” sul rigassificatore. Snam chiede la proroga. Giani: “Governo pensi a un altro porto”A Piombino, la richiesta di proroga di Snam per il rigassificatore Italis Lng ha suscitato dibattito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rigassificatore Piombino, Pichetto Fratin: Va prorogato, deve restare; Metinvest Adria, il progetto Piombino tra i 5 mega-investimenti in Europa; Marine della Toscana, Piombino punta sul network. Piombino, dalla crisi irreversibile di Liberty Magona al cedimento strutturale in Jsw: i sindacati denunciano condizioni di lavoro insostenibili, stipendi al minimo e il silenzio assordante del Governo. «Senza un piano industriale serio, il polo siderurgico è destina - facebook.com facebook Piombino: L'emendamento sulla proroga al rigassificatore e' stato accantonato -> instagram.com/p/DU35SanDb56/ #Piombino #Rigassificatore #Ambiente #Governo #Regione #Toscana #Marcosimiani #DeputatiPD #Partitodemocratico x.com