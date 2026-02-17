Zes Aquino scrive al Governo | Unire i Comuni per infrastrutturare le aree produttive

Aquino ha scritto al Governo per chiedere di unire i Comuni e migliorare le infrastrutture nelle zone produttive. La sua proposta mira a creare un fronte compatto che possa affrontare meglio le sfide logistiche e di sviluppo. In particolare, suggerisce di coordinare gli interventi tra i vari enti locali per rendere più efficaci gli investimenti pubblici. La richiesta arriva dopo aver constatato come la frammentazione amministrativa ostacoli spesso la realizzazione di opere fondamentali per l’economia locale.

Il sindaco di Montefredane ha scritto al sottosegretario con delega alle Politiche del Sud, Luigi Sbarra, per chiedere un chiarimento e un'estensione interpretativa delle modalità di partecipazione al bando È "lodevole e di grande importanza" l'iniziativa del Governo che, attraverso l'Avviso pubblicato dalla Struttura di missione ZES in attuazione della delibera CIPESS n. 81 del 29 novembre 2024, consentirà di finanziare interventi infrastrutturali strategici nelle aree Zes del Mezzogiorno. Lo afferma il sindaco di Montefredane in provincia di Avellino, Ciro Aquino, che ha scritto al sottosegretario con delega alle Politiche del Sud, Luigi Sbarra, per chiedere un chiarimento e un'estensione interpretativa delle modalità di partecipazione al bando.