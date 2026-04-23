Appalto portierato negli uffici giudiziari i sindacati | Condizioni peggiorate e lavoratori penalizzati

Le tensioni sul servizio di portierato negli uffici giudiziari del distretto di Lecce sono aumentate, con i sindacati che segnalano un peggioramento delle condizioni di lavoro e un impatto negativo sui lavoratori. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i dipendenti coinvolti, mentre le criticità sono state sottolineate come temi centrali nelle recenti discussioni sul settore. La questione ha attirato l’attenzione delle rappresentanze sindacali e di alcune istituzioni locali.

Criticità e tensioni sul servizio di portierato negli uffici giudiziari del distretto di Lecce. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil contestano la gestione dell’appalto dopo l’affidamento diretto disposto dalla Corte d’Appello alla scadenza del precedente contratto. “Una scelta incomprensibile perché a dispetto della riduzione le lavoratrici ed i lavoratori stanno costantemente effettuando lavoro supplementare”. I sindacati segnalano inoltre il ricorso a personale impegnato in altri appalti, come le guardie giurate, per supportare le attività di portierato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Appalto portierato negli uffici giudiziari, i sindacati: “Condizioni peggiorate e lavoratori penalizzati” Notizie correlate Ospedale, sigle contro il piano sosta: "Lavoratori in appalto penalizzati""Abbiamo atteso fino all’ultimo la convocazione del tavolo promesso dal Comune alla presenza di tutte le aziende che operano all’interno... Vigilanza e servizi negli uffici giudiziari: la protesta si estende a BrindisiCresce la preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori impiegati nei servizi di portierato.