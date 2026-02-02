Vigilanza e servizi negli uffici giudiziari | la protesta si estende a Brindisi

I lavoratori della vigilanza e dei servizi ausiliari negli uffici giudiziari di Brindisi protestano ancora una volta. Da settimane, chiedono migliori condizioni di lavoro e risposte concrete alle loro richieste, ma finora nessun segnale di dialogo. La protesta si fa sentire in tutta la città e rischia di paralizzare le attività negli uffici giudiziari della zona.

Cresce la preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori impiegati nei servizi di portierato. Il territorio si unisce allo sciopero unitario regionale BRINDISI - Non c'è pace per i lavoratori della vigilanza e dei servizi ausiliari nelle sedi giudiziarie pugliesi. La vertenza, che riguarda in particolare gli addetti al portierato e alla reception presso la Corte d'Appello di Lecce, ha portato oggi (2 febbraio 2026) a uno sciopero unitario che ha visto una forte partecipazione anche nel territorio di Brindisi. "Siamo di fronte a scelte che rischiano di produrre effetti pesanti sulla vita di decine di famiglie", afferma Mariella Vinci, segretaria generale Fisascat Cisl Taranto Brindisi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Regione ha annunciato un investimento superiore a 2 milioni di euro per l’apertura di uffici di prossimità dedicati ai servizi giudiziari.

Il 17 dicembre, un accordo ha trasformato il Palazzo di giustizia di Lecce in un luogo di speranza e rinascita, dove i detenuti trovano nuove opportunità di reinserimento attraverso attività lavorative negli uffici giudiziari.

