Ospedale sigle contro il piano sosta | Lavoratori in appalto penalizzati

Le sigle sindacali protestano contro il nuovo piano sosta all’Ospedale Santa Maria. Le organizzazioni dei lavoratori in appalto affermano che questa decisione penalizza le persone impegnate nel servizio, e ancora non sono state convocate per trovare una soluzione condivisa. Attesa la risposta del Comune, che finora non ha convocato il tavolo promesso.

"Abbiamo atteso fino all’ultimo la convocazione del tavolo promesso dal Comune alla presenza di tutte le aziende che operano all’interno dell’Ospedale per giungere a una soluzione condivisa per le lavoratrici e i lavoratori che operano in appalto all’interno del Santa Maria", lo scrivono Filcams Cgil, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uiltucs Uil a pochi giorni dall’avvio del nuovo piano per i parcheggi. "Il tavolo non è stato convocato e lunedì (domani, ndr) parte il nuovo piano di pagamento dei parcheggi: i lavoratori in appalto o non assunti direttamente dall’Ospedale saranno penalizzati perché dovranno pagare il parcheggio per poter lavorare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Empoli, le autorità sono intervenute per garantire condizioni di lavoro adeguate a circa cento lavoratori in appalto presso l'ospedale San Giuseppe.

