La tredicesima edizione di Borgo Plantarum si svolge in una località nota per la passione verso piante rare e fiori esotici. L’evento, dedicato a collezionisti e appassionati, presenta esposizioni di piante provenienti da diverse regioni e mercatini con specie insolite. Numerosi espositori partecipano per mostrare le proprie collezioni e offrire piante e semi di vario tipo. La manifestazione si svolge in un’area che accoglie visitatori di tutte le età.

La tredicesima edizione di Borgo Plantarum, la manifestazione dedicata a fiori e piante rare che si tiene due volte all’anno nel borgo antico di Telarolo di Castellarano, si terrà sabato e domenica e si preannuncia piena di novità per gli amanti del verde e del giardinaggio: 30 vivaisti e un totale di 60 espositori popoleranno il borgo con piante rare, prodotti bio e artigianato legato al mondo delle piante e della natura. Non mancheranno laboratori, presentazioni e incontri con gli esperti. Quest’anno l’edizione si arricchisce di vivaisti da tutta Europa, con la conferma dell’ormai immancabile Rifnik Garden & Plants e la novità di Gerard Weiner di Le Pépinière de Vaugines, dalla zona del Luberon, in Francia, un piccolo vivaio specializzato in piante per terreni aridi di difficile reperimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apoteosi di fiori e piante. Torna Borgo Plantarum

Notizie correlate

Torna "Fiori nella Rocca": mostra mercato di piante e fiori rariLonato del Garda (Brescia) – Il colore e il profumo dei fiori saranno i protagonisti della XVIII edizione di "Fiori nella Rocca" che si terrà sabato...

Novara, a marzo torna Fiorissimo: la mostra mercato di fiori, piante e artigianatoA marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Apoteosi di fiori e piante. Torna Borgo Plantarum; LACRIME DI GIOIA E COMMOZIONE TRA LIDIA STRANGIO, LE ALLIEVE E TUTTI I COLLABORATORI, NELL' APOTEOSI DELLO SPETTACOLO TERSICORE.

Apoteosi di fiori e piante. Torna Borgo PlantarumLa tredicesima edizione di Borgo Plantarum, la manifestazione dedicata a fiori e piante rare che si tiene due volte all’anno nel borgo antico di Telarolo di Castellarano, si terrà sabato e domenica e ... ilrestodelcarlino.it