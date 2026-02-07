Novara a marzo torna Fiorissimo | la mostra mercato di fiori piante e artigianato

A Novara, a marzo, torna Fiorissimo, l’appuntamento con fiori, piante e artigianato. La mostra mercato florovivaistica, ormai alla nona edizione, richiama appassionati e professionisti da tutta la regione. Gli stand saranno allestiti nel centro città, pronti a offrire una vasta scelta di specie e prodotti legati al mondo del verde. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati per un evento che ogni anno anima le strade e porta colore in città.

A marzo torna a Novara l'appuntamento con "Fiorissimo", la mostra mercato florovivaistica della città, giunta alla nona edizione.La fiera è in programma al Castello dal 27 al 29 marzo, dalle 10 alle 19, dove saranno presenti esperti florovivaisti, prodotti handmade e biologici, oltre a un ricco.

