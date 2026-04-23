anziano ucciso al via la perizia sulla moglie

È iniziata l’analisi psichiatrica sulla moglie dell’anziano ucciso, con un incontro tra lo psichiatra e la donna di 81 anni. L’esperto ascolterà la sua versione e, una volta concluse le interviste, dovrà rispondere a una domanda sollevata dalla Corte d’Assise riguardo alla sua condizione mentale. La perizia fa parte del procedimento giudiziario in corso.

Lo psichiatra Giancarlo Boncompagni ascolterà Leda Stupazzoni. Parlerà con l’ottantunenne e, al termine di questi incontri, sarà chiamato a rispondere al quesito posto dalla Corte d’Assise. Che chiede di definire se l’anziana sia "capace di partecipare coscientemente al processo e, in caso negativo, se la sua incapacità sia irreversibile". Processo che la vede imputata per l’omicidio volontario del marito Roberto Berti, trovato morto proprio dalla donna il 23 novembre 2024 nella frazione Razora di Castel d’Aiano, il volto e il collo sfigurati di colpi, almeno quaranta, inferti con un coccio rotto. La Corte d’Assise, presieduta dal presidente...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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