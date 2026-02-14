Leda Stupazzoni, 81enne, ha ucciso suo marito Roberto Berti nel cortile di casa a Castel d’Aiano, probabilmente spinta da una lite scoppiata quella mattina. La donna, che vive con lui da decenni, è stata portata in tribunale e ha ricevuto l’accusa formalizzata. Il processo si aprirà il 15 aprile prossimo, mentre i vicini riferiscono di aver sentito urla durante l’incidente.

Il giallo di Castel d’Aiano arriva in Corte d’Assise: Leda Stupazzoni, la 81enne accusata di aver ucciso suo marito Roberto Berti il 23 novembre del 2024, è stata rinviata a giudizio e il processo a suo carico inizierà il 15 aprile. L’anziana è accusata di omicidio volontario. A firmare il rinvio a giudizio, il gup Claudio Paris che ha accolto la richiesta della pm Beatrice Ronchi al termine dell’udienza preliminare che si è svolta nella mattinata di ieri. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo investigativo felsineo e da quelli della Compagnia di Vergato, la 81enne, che attualmente è sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nella Città metropolitana di Bologna dopo un breve periodo agli arresti domiciliari, avrebbe ucciso il marito, ex driver nelle gare di trotto, colpendolo con i cocci di un vaso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Anziano ucciso in cortile, la moglie a giudizio

Roberto Berti è morto il 23 novembre 2024 nel cortile di casa sua a Razora, e ora la Corte d’Assise dovrà chiarire le cause di questa tragedia.

