A Piacenza, un uomo di 85 anni è stato trovato morto nella propria abitazione. La polizia ha arrestato la moglie e il figlio dell'anziano, accusati di aver maltrattato e ucciso la vittima. L’episodio risale a ottobre 2025 e i dettagli sul caso sono ancora poco chiari. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Sono ancora più sfocati i contorni di un caso che risale ad ottobre 2025. Luigi Alberti, anziano di 85 anni, era stato trovato morto dentro casa. Inizialmente la moglie e il figlio hanno dichiarato di aver subito presunte violenze da parte dell’anziano. Per questo, l’85enne era stato spostato nel seminterrato. Oggi i due sono indagati per maltrattamenti e il figlio anche per omicidio volontario aggravato Svolta nelle indagini di un caso risalente ad ottobre 2025, quando unanziano di 85 anni era stato trovato mortoall’interno del suo appartamento a Castel San Giovanni in provincia diPiacenza. Ebbene, dopo mesi di investigazioni,questa mattina la moglie e il figlio dell’uomo sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Piacenza, anziano fu trovato morto in casa: “Maltrattato e ucciso”, moglie e figlio arrestati

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