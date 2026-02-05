Niscemi la biblioteca rimane sospesa nel vuoto | le immagini del drone

A Niscemi, la situazione intorno alla Biblioteca privata Angelo Marsiano si fa preoccupante. Nuovi cedimenti si sono verificati vicino all’edificio, e le immagini riprese dal drone mostrano chiaramente quanto la zona sia fragile. La biblioteca resta sospesa in un vuoto, con parti di terra che si sono sbriciolate e rischiano di crollare da un momento all’altro. I residenti sono in allerta, mentre le autorità valutano come intervenire per mettere in sicurezza la zona.

Nuovi cedimenti a Niscemi. Le immagini riprese dal drone mostrano la precarietà della zona accanto alla Biblioteca privata Angelo Marsiano. Un angolo dell'edifizio fluttua nel vuoto mentre la terra si sbriciola sotto le fondamenta. Al lavoro i vigili del Fuoco che dall'inizio dell'emergenza, il 25 gennaio, hanno effettuato 675 interventi. Intanto la frana ha raggiunto una larghezza di oltre quattro km.

