A Scampia, due figure sono state al centro di un progetto che ha coinvolto il calcio come strumento di inclusione sociale. La loro presenza e le attività portate avanti nel quartiere hanno contribuito a creare occasioni di aggregazione e sviluppo per i giovani della zona. La storia di questa iniziativa evidenzia come lo sport possa diventare un punto di riferimento importante in un contesto complesso.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Non solo partite e allenamenti. A Scampia il calcio è diventato educazione, presidio sociale e possibilità concreta di futuro grazie al lavoro portato avanti per decenni da Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco dell’ARCI Scampia.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco i mister che a Scampia hanno trasformato il calcio in un presidio sociale

Notizie correlate

Quali sono gli otto pentiti che hanno raccontato come funziona lo spaccio a ScampiaContinua la pressione di magistratura e forze dell'ordine su Scampia e sull'organizzazione delle varie piazze di spaccio.

Webuild inaugura “Evolutio”: la mostra immersiva sulle infrastrutture che hanno trasformato l’ItaliaMilano, 10 febbraio 2026 - Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: CICLISMO - A Cursoriam splende il talento: il bis da fuoriclasse del piccolo draghetto maddalonese Antonio Di Caprio GUARDA IL VIDEO; Un paese quasi perfetto su Sky Cinema Comedy - Guida TV.