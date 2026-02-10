Webuild inaugura Evolutio | la mostra immersiva sulle infrastrutture che hanno trasformato l’Italia

Milano si apre con entusiasmo alla mostra immersiva “Evolutio”, firmata Webuild, dedicata alle grandi infrastrutture che hanno cambiato il volto dell’Italia. La mostra, inaugurata oggi, illustra le tappe principali di un percorso che ha portato alla costruzione di dighe, ferrovie e ponti fondamentali per il Paese. Il pubblico può scoprire in modo diretto e coinvolgente come queste opere abbiano migliorato la vita di milioni di persone, garantendo acqua, energia e mobilità. È un’occasione per riflettere sulle infrastrutture che ancora oggi sono

Milano, 10 febbraio 2026 - Avere o non avere l'acqua; disporre o non disporre dell'energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la differenza nella qualità della vita delle popolazioni. A raccontare la storia del progresso sociale ed economico italiano degli ultimi 120 anni è la Mostra "EVOLUTIO", promossa dal Gruppo Webuild e aperta al pubblico dall'11 febbraio al 7 aprile presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano (ingresso Via Olona 6a), con il patrocinio di Assolombarda. Una narrazione dell'Italia che cresce attraverso le infrastrutture. Una storia di ingegno e del saper fare.

