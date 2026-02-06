Quali sono gli otto pentiti che hanno raccontato come funziona lo spaccio a Scampia

La lotta allo spaccio a Scampia continua senza sosta. La magistratura e le forze dell’ordine hanno intercettato otto pentiti che hanno raccontato come funziona il mercato della droga nel quartiere. Le loro testimonianze forniscono dettagli sui metodi e sui luoghi dello spaccio, mentre le operazioni di polizia restano in corso per smantellare l’organizzazione. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con un obiettivo chiaro: fermare il giro di droga che alimenta la violenza e l’illegalità.

Continua la pressione di magistratura e forze dell'ordine su Scampia e sull'organizzazione delle varie piazze di spaccio. I 15 arresti di polizia e carabinieri hanno portato alla luce come funzionava lo smercio di stupefacenti in altre due importanti piazze: "Chalet Bakù" e l'"Oasi del Buon.

