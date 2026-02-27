Marco Gallo come Carlo Acutis amava la vita ma morì a 17 anni | La sua una fede contagiosa

Un giovane si è spostato nel mondo a soli 17 anni, lasciando un segno tra chi lo conosceva. Fin dall'infanzia, si distingueva per la sua energia e vivacità, rendendo difficile seguirlo nelle sue avventure quotidiane. La sua passione per la vita e la fede si sono fatte notare fin dai primi anni, attirando l’attenzione di chi lo ha incontrato lungo il cammino.

Monza, 26 febbraio 2026 – Già da bambino, assicura la mamma, quando gattonava era difficile stargli dietro perché era troppo veloce. Veloce era nella vita, di cui era sempre "affamato", veloce nel rapporto con Dio, caratterizzato dal "bisogno di autenticità". E anche per questo non stupisce che il 7 marzo, giorno del suo compleanno, nel Duomo di Milano l'arcivescovo Mario Delpini apra l'inchiesta diocesana della causa di beatificazione di quel ragazzo morto nel 2011 ad appena 17 anni. Una storia eccezionale quella di Marco Gallo, il ragazzo monzese già proclamato "Servo di Dio", primo gradino sul percorso che potrebbe portare un giorno alla sua Beatificazione.