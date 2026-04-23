Nella serata di ieri al Grande Fratello Vip, si è verificato un nuovo scontro tra Paola Caruso e Antonella Elia. Durante un episodio, Antonella Elia ha colpito Paola Caruso con un cocco, in un momento di tensione tra le due. Da alcuni giorni, le due concorrenti hanno avuto numerosi diverbi e non sono riuscite a trovare un punto di incontro. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

È scontrato un nuovo scontro ieri sera al Grande Fratello Vip tra Paola Caruso e Antonella Elia, da giorni le due non riescono più a trovare un punto di incontro e non fanno che attaccarsi a vicenda. La conduttrice ieri sera in diretta ha mostrato alla Elia quale è stata la reazione della sua compagna di avventura quando è stata eletta finalista. Paola Caruso si è infuriata nella casa più spiata dagli italiani, lei pensa che sarebbe dovuta uscire dal reality e invece è stata premiata nonostante la sia aggressività. L'ex Bonas di avanti un altro si è scagliata duramente contro Antonella Elia, l'ha anche definita una psicopatica. Lei ieri sera le ha detto di vergognarsi, Paola Caruso però ha ribadito che è sempre se stessa e l'ha attaccata ancora dicendo: "Sei diseducativa, violenta, aggressiva, completamente disequilibrata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Elia colpisce Paola Caruso con un cocco mentre si scontrato: cosa è successo al GF Vip

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