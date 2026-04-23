La Commissione europea ha annunciato che rivedrà le linee guida antitrust per consentire più facilmente fusioni tra aziende europee. Questa decisione mira a facilitare la creazione di grandi imprese sul mercato europeo, mantenendo comunque le regole sulla concorrenza. La revisione delle norme è stata comunicata ufficialmente e riguarda le modalità di approvazione delle fusioni tra compagnie di diversi settori.

?? Cosa sapere La Commissione europea rividerà le linee guida antitrust per facilitare le fusioni tra aziende europee. Teresa Ribera punta su innovazione e autonomia strategica per competere con colossi USA e Cina. Nelle prossime settimane la Commissione europea presenterà una revisione delle linee guida per rendere meno rigidi i controlli antitrust sulle concentrazioni aziendali, cercando un equilibrio tra la libera concorrenza e la sicurezza economica del continente. Il dibattito europeo si acc .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antitrust UE: via libera alle fusioni per creare giganti europei

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