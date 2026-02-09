Ue Von der Leyen | dobbiamo rivedere linee guida su fusioni imprese

La Commissione europea sta aggiornando le sue linee guida sulle fusioni tra imprese. La decisione arriva dopo che Ursula von der Leyen ha sottolineato la necessità di permettere alle aziende del continente di crescere e competere con i big internazionali. La revisione mira a facilitare le fusioni, rendendo più semplice per le imprese europee unire le forze e svilupparsi. La Commissione punta a creare un quadro più flessibile senza però rinunciare alla tutela del mercato. La discussione è aperta e si prevede che le nuove regole entreranno in vigore nei pross

Bruxelles, 9 feb. (askanews) – La Commissione europea sta rivedendo le sue "Linee-guida sulle Concentrazioni" delle imprese, con l'obiettivo di "consentire alle aziende europee di raggiungere la dimensione necessaria per competere efficacemente a livello internazionale. Pur mantenendo un'efficace tutela dei consumatori, le concentrazioni aziendali saranno pertanto valutate per i loro effetti sulla concorrenza, l'innovazione e la resilienza nei mercati europei e globali". Lo annuncia la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in una lettera che ha inviato oggi ai capi di Stato e di governo dell'Ue, in vista del Consiglio europeo informale convocato giovedì prossimo nel castello di Alden Biesen, a 100 km da Bruxelles, e dedicato alla competitività economica dell'Unione e al completamento del mercato unico.

