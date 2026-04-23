Dal 21 al 25 maggio, le città di Bari, Foggia e Trani ospitano il Maggio dell'Antimafia, un evento promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati. La manifestazione si svolge con iniziative dedicate alla cultura e all'arte, con l'obiettivo di promuovere la memoria e il riscatto sociale nelle zone colpite dalla criminalità organizzata. Durante la settimana si tengono incontri, mostre e momenti di riflessione pubblica.

? Cosa sapere Bari, Foggia e Trani ospitano il Maggio dell'Antimafia dal 21 al 25 maggio.. L'iniziativa dell'ANM mira a contrastare la criminalità locale attraverso la cultura e l'arte.. Dal 21 al 25 maggio il Maggio dell’Antimafia coinvolgerà Bari, Foggia e Trani con un programma che parte dal Teatro Piccinni per finire al Teatro del Fuoco di Foggia, celebrando l’anniversario della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992. L’iniziativa è stata presentata stamattina a Palazzo di Città. L’Associazione nazionale magistrati ha dato il via a questo percorso culturale sostenuto dai Comuni di Bari, Foggia e Trani insieme all’associazione Libera. Non si tratta solo di ricordare il passato, ma di costruire qualcosa di nuovo tra le strade e i teatri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antimafia in Puglia: arte e memoria per un riscatto sociale

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