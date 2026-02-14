Gratteri premiato a Novellara | dal fronte antimafia alla memoria di Daolio unione tra giustizia e impegno sociale

Nicola Gratteri ha ricevuto il premio Augusto Daolio a Novellara, in riconoscimento del suo impegno contro la mafia e per il suo contributo alla memoria di Daolio. La cerimonia si è svolta nel centro del paese, davanti a un pubblico attento, che ha ascoltato le sue parole sulla lotta alla criminalità organizzata. L’evento ha unito il mondo della giustizia e quello della musica, celebrando valori condivisi di impegno sociale.

Novellara Onora Gratteri con il Premio Daolio: Un Incontro tra Giustizia e Musica. Novellara ha fatto da cornice a un evento singolare: il procuratore antimafia Nicola Gratteri è stato insignito del premio Augusto Daolio, riconoscimento dedicato alla memoria del fondatore e voce storica dei Nomadi. La cerimonia, svoltasi ieri sera, 14 febbraio 2026, nel contesto del tradizionale “Nomadincontro”, ha visto una forte partecipazione di pubblico e ha unito due mondi apparentemente distanti, quello della magistratura e quello della musica impegnata. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo della società civile e sull’importanza della legalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il procuratore Nicola Gratteri riceve il premio Augusto Daolio a Novellara, perché ha portato avanti con determinazione le sue inchieste contro la criminalità organizzata.

