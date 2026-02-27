Serie A anticipi e posticipi fino alla 30ª giornata | Milan-Inter l'8 marzo Napoli e Juve mai di domenica

La Lega Serie A ha reso noti gli orari di anticipi e posticipi delle prossime tre giornate di campionato. La partita tra Milan e Inter si svolgerà domenica 8 marzo, mentre il Napoli giocherà due volte di venerdì e la Juventus tre volte di sabato. Questi cambiamenti riguardano le gare fino alla 30ª giornata di stagione.

