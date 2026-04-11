Nuovo ospedale di Terni ennesimo botta e risposta tra Regione e Comune | nuova tappa chiave l' incontro del 5 maggio

A Terni, il dibattito tra il Comune e la Regione si concentra da tempo su due questioni principali: il progetto dello stadio e clinica della Ternana e la realizzazione del nuovo ospedale. L'incontro del 5 maggio rappresenta una fase chiave in questa disputa, che vede periodici scambi di opinioni e posizioni tra le istituzioni coinvolte. La discussione prosegue senza un accordo definitivo, mantenendo vivo il confronto pubblico sulla tutela degli interessi cittadini.

Continuano i botta e risposta tra il Comune di Terni e la Regione Umbria sui due temi più caldi della politica cittadina: il progetto stadio-clinica della Ternana e, negli ultimi giorni, la questione del nuovo ospedale. Su quest'ultimo tema, a riaccendere le tensioni, è stata la conferenza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Nuovo ospedale Terni, botta e risposta Bandecchi-Proietti. A maggio appuntamento in Regione L'ARTICOLO: https://www.umbria24.it/attualita/nuovo-ospedale-terni-botta-e-risposta-bandecchi-proietti-a-maggio-appuntamento-in-regione/ - facebook.com facebook