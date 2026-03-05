Stazione nuovi bivacchi all' interno del monumento a Vittorio Bottego

A Parma, sono stati allestiti nuovi bivacchi all’interno del monumento dedicato a Vittorio Bottego, situato di fronte all’ingresso della stazione ferroviaria. La presenza di tali strutture è stata segnalata nelle ultime ore, attirando l’attenzione di passanti e residenti nella zona. Nessun intervento ufficiale è stato ancora comunicato dalle autorità competenti.

Nuovi bivacchi sotto al monumento dedicato a Vittorio Bottego, di fronte all'ingresso della stazione ferroviaria di Parma. La prima segnalazione dei residenti risale al 23 febbraio. Dopo circa una settimana e dopo che il bivacco era stato rimosso la situazione si presenta oggi molto simile. C'è chi, per mancanza di alternative, continua a vivere qui sotto. "A poco più di una settimana dalla mia segnalazione dei bivacchi nel monumento a Bottego la situazione si ripresenta identica. Mi sorprende che, a poco più di una settimana dalla segnalazione — e dalla successiva rimozione del bivacco all’interno del monumento — la situazione si ripresenti identica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Sezze: controlli di Carabinieri e Polizia Locale in zona “Monumento”; nel mirino il rispetto dell’ordinanza sui bivacchi e la vendita di alcoliciControlli a Sezze nella zona del Parco della Rimembranza: Carabinieri e Polizia locale verificano il rispetto dell’ordinanza n.