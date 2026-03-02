Nella partita tra Cremonese e Milan, il risultato si decide negli ultimi minuti. Il portoghese del Milan segna due gol e celebra con un gesto che coinvolge tutta la squadra. La Cremonese, guidata da Davide Nicola, prova a reagire ma non riesce a trovare il gol. La gara si conclude con la vittoria per i rossoneri, che conquistano i tre punti.

Il 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina ha parlato di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi allo 'Zini' e terminata 0-2 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Un successo (che a Cremona mancava dal 26 settembre 1993), arrivato con due gol nel finale: all'89', grazie al colpo di testa di Strahinja Pavlovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al 94', in virtù del contropiede finalizzato da Rafael Leão. Una vittoria importante, che consente al Milan di mantenere il + 4 sul Napoli, allungare a + 6 sulla Roma ma, soprattutto, tenere Como (+ 9) e Juventus (+ 10), quinta e sesta in classifica, a debita distanza di sicurezza nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pavlovic-Leao, Cremonese-Milan si risolve nel finale. E il portoghese carica tutti così

Cremonese-Milan 0-2, Pavlovic e Leao decidono nel finaleImportante vittoria per i rossoneri di Allegri prima del derby con l'Inter CREMONA - Il Milan rialza la testa prima del derby.

Cremonese-Milan 0-2: Pavlovic e Leao nel finale. Tre punti sofferti per il DiavoloCremona, 1° marzo 2026 – Con le unghie e con i denti, il Milan sbanca lo Zini piegando 2-0 la Cremonese e consolidando il secondo posto.

Cremonese-Milan 0-2, pagelle: Pavlovic salva il Diavolo, Audero si arrende solo al 90', Leao sbaglia tutto tranne il gol al 93'Serie A 2025-26, 27a giornata, Cremonese-Milan, 0-2, i top e flop: Leao, Pavlovic e Modric salvano i rossoneri. Bonazzoli non basta alla Cremonese, Audero super nel primo tempo. sport.virgilio.it

Pavlovic ci rianima al 90° Fofana ispirato, gli attaccanti meno Leao sbaglia troppo prima di chiuderla Le pagelle di #CremoneseMilan - facebook.com facebook

Tiziano Crudeli e Mirko Palo show - Cremonese 0:2 AC Milan Bramki dla Milanu: Pavlovic, Leão Forza Milan, Crudeli, Mirko Palo, Pavlovic e Leão #SempreMilan #CremoneseMilan #Crudeli #Pavlovic #Leao x.com