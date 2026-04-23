Annuncio choc di Nestlé 185 posti da tagliare nello stabilimento di Assago | tutta colpa del Franco svizzero
La Nestlé ha comunicato la decisione di eliminare 185 posti di lavoro presso il suo stabilimento di Assago, in provincia di Milano. La maggior parte dei tagli riguarda ruoli impiegatizi e si concentrano nella sede locale. L’azienda ha spiegato che questa scelta deriva da fattori legati alla variazione dei costi e alle condizioni economiche, senza specificare ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato reazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.
Assago (Milano), 23 aprile 2026 – La Nestlé ha annunciato 185 esuberi in Italia, concentrati esclusivamente nelle funzioni impiegatizie e, in particolare, nella sede di Assago. A denunciarlo, preannunciando già la mobilitazione, i sindacati. Che si preparano, metaforicamente parlando, ad alzare le barricate e preannunciano una serie di iniziative. La decisione del cda della multinazionale svizzera è stato comunicato ieri, 22 aprile, e coinvolgerà tutti gli stabilimenti presenti in Europa. Fra cui il quartier generale italiano ad Assago. Ed è infatti qui che si dovrebbero concentrare gli esuberi: nel mirino, in particolare, il settore impiegatizio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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