La Nestlé ha comunicato la decisione di eliminare 185 posti di lavoro presso il suo stabilimento di Assago, in provincia di Milano. La maggior parte dei tagli riguarda ruoli impiegatizi e si concentrano nella sede locale. L’azienda ha spiegato che questa scelta deriva da fattori legati alla variazione dei costi e alle condizioni economiche, senza specificare ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato reazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Assago (Milano), 23 aprile 2026 – La Nestlé ha annunciato 185 esuberi in Italia, concentrati esclusivamente nelle funzioni impiegatizie e, in particolare, nella sede di Assago. A denunciarlo, preannunciando già la mobilitazione, i sindacati. Che si preparano, metaforicamente parlando, ad alzare le barricate e preannunciano una serie di iniziative. La decisione del cda della multinazionale svizzera è stato comunicato ieri, 22 aprile, e coinvolgerà tutti gli stabilimenti presenti in Europa. Fra cui il quartier generale italiano ad Assago. Ed è infatti qui che si dovrebbero concentrare gli esuberi: nel mirino, in particolare, il settore impiegatizio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Annuncio choc di Nestlé, 185 posti da tagliare nello stabilimento di Assago: tutta “colpa” del Franco svizzero

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