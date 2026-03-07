StM riparte da ricerca e assunzioni | il polo dei semiconduttori apre le porte a 250 posti nello stabilimento di Cornaredo

StM annuncia l'apertura di un nuovo centro di ricerca a Cornaredo, che prevede l’assunzione di 250 persone nel settore STEM. L’azienda conferma investimenti per 1,5 miliardi di euro ad Agrate Brianza nel triennio e rilancia le attività nel settore dei semiconduttori con nuove opportunità di lavoro. L’iniziativa si inserisce nel piano di espansione del polo tecnologico.

Agrate Brianza (Monza e Brianza), 7 marzo 2026 – Un nuovo centro di ricerca a Cornaredo, emanazione di Castelletto, con 250 assunzioni Stem e investimenti di 1,5 miliardi ad Agrate confermati nel triennio in corso da StM. Altri, di lunga gittata, di 2,8 miliardi di dollari “saranno dedicati alla crescita della capacità produttiva, che accelera per aggiungere il target delle 14mila fette di silicio entro il 2034, e alle attività di ricerca”. Una tranche condizionata “dalla domanda e da un’ipotesi di sovvenzione del Chip Act 2 da parte dell’Europa”. Così la multinazionale italo-francese dei semiconduttori al tavolo regionale per mettere a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

